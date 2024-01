Vorfahrt missachtet: 3000 Euro Schaden bei Unfall

Am frühen Mittwochmorgen hat sich in Ettenbeuren ein Unfall ereignet. Die Fahrer blieben unverletzt.

Ein Verkehrsunfall mit Sachschaden hat sich am Mittwochmorgen in Ettenbeuren ereignet. Gegen 5.20 Uhr war ein 35-Jähriger mit seinem Auto auf der Ichenhauser Straße in Richtung Ortsmitte unterwegs. An der Kreuzung wollte er nach links in Richtung Burgau abbiegen. Er missachtete den Vorrang eines entgegenkommenden Autos, der die Kreuzung geradeaus in Richtung Ichenhausen queren wollte. Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. (AZ)