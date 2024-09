Krumbacher Freibad schließt am Donnerstag

Wolken und Regen haben das schöne Spätsommerwetter im Landkreis Günzburg abgelöst. Mit Blick auf die Prognose der nächsten Tage wurde im Krumbacher Freibad, das sich bislang den Termin für die Schließung offen gehalten hatte, eine Entscheidung getroffen: Am kommenden Donnerstag, 12. September, wird die Badesaison beendet. Die letzte Möglichkeit für einen Freibadbesuch ist damit am Mittwoch, 11. September, von 9 bis 19 Uhr – bei schlechter Witterung von 9 bis 11 Uhr und von 16.30 bis 18.30 Uhr.

Im Waldbad Günzburg steht eine Entscheidung dagegen noch aus. Kurzfristig soll bekannt gegeben werden, wenn das Freibad schließt, hieß es auf Nachfrage am Montagvormittag. Als das Bad Anfang August nach einer zweimonatigen Schließung aufgrund des Jahrhunderthochwassers wieder öffnete, versprach Stadtwerke-Chef Lothar Böck, solange wie möglich den Besuch im Waldbad zu ermöglichen. „Natürlich haben wir vor, zu verlängern nach der langen Durststrecke “, sagte Böck damals mit der Bedingung, dass das Wetter und die Temperaturen mitspielen müssten.

Beachvolleyballturnier im Günzburger Waldbad

Unabhängig davon, wann die Saison im Waldbad endet, planen die Günzburger Bürgerliste (GBL) und der Ortsverband vom Bündnis 90/Grüne derweil ein Beachvolleyballturnier zugunsten des durch das Hochwasser geschädigten Bads. Das Turnier soll am Sonntag, 22. September, um 11 Uhr im Waldbad stattfinden und bei schlechtem Wetter in einer Sporthalle, deren Ort noch bekannt gegeben wird. Obwohl es hauptsächlich um den Spaß geht, gibt es auch ein paar Gewinne wie Eisgutscheine und einen fair hergestellten Volleyball, versprechen die Veranstalter.

Die Anmeldung läuft über ein Formular, das unter https://gbl-online.de heruntergeladen und ausgefüllt per E-Mail an helgaimminger@web.de geschickt werden kann. Die GBL und die Grünen weisen darauf hin, dass sich Teilnehmerinnen und Teilnehmer am besten ein paar Mitspieler suchen sollen, damit das Team im Idealfall aus sechs Personen besteht. Sollte es nach drinnen gehen, sind so genügend Spieler im Einsatz. Die Teilnahmegebühr ist vor Ort zu entrichten und geht zu einhundert Prozent an das Waldbad. (jkor)