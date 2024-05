Fußball

vor 17 Min.

Das werden noch lange zwei Wochen für den FC Günzburg

Plus Nach dem 2:5 bei Titelfavorit TSV Wertingen bleibt der Abstieg aus der Bezirksliga möglich. Der VfR Jettingen verliert unnötig durch ein spätes Gegentor.

Von Jan Kubica

Zwei Spiele bleiben in dieser Bezirksliga-Runde und der FC Günzburg ist noch immer nicht am Ziel. Nach dem 2:5 beim TSV Wertingen ist der Klassenerhalt zwar wahrscheinlich, aber weiterhin nicht sicher. Wenn's saudumm läuft, ziehen noch drei Teams an den Günzburgern vorbei - und schubsen den FC auf den letzten noch zu vergebenden Relegationsplatz. Der VfR Jettingen ist in dieser Hinsicht aus dem Schneider. Das 0:1 beim FC Horgau ist dennoch ärgerlich, denn die Jettinger waren phasenweise klar am Drücker. Beide Trainer sprachen nach dem Schlusspfiff an, woran es ihrer Meinung nach hakt.

TSV Wertingen - FC Günzburg 5:2

Weil der Tabellenzweite FC Stätzling sein Spiel beim TSV Gersthofen gewonnen hat, müssen die Wertinger ihre Titelfeier vertagen. Freilich hielten sie durch den Heimsieg ihren Vier-Punkte-Vorsprung. Und das verdientermaßen - obwohl es eine Partie war, die durchaus hätte anders laufen können.

