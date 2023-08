Der Untergang des FC Günzburg

Plus 1:8 in Griesbeckerzell: Seit einer Ewigkeit hat der Bezirksligist FC Günzburg keine derartige Klatsche mehr kassiert. Der VfR Jettingen macht's deutlich besser.

Ui, das hat gesessen. Nach einem desaströsen Auftritt haben sich die Bezirksliga-Fußballer des FC Günzburg beim SC Griesbeckerzell eine 1:8-Watschn abgeholt. Dabei sind die Gastgeber Aufsteiger, galten bislang beileibe nicht als Überflieger der Liga. Aber sie haben Sebastian Kinzel in ihren Reihen und der einstige Regionalligaspieler wurde an diesem brutal heißen August-Sonntag zum überragenden Mann auf dem Platz. Sechs Treffer gingen auf sein Konto.

Klar 4:1 durchgesetzt hat sich derweil der VfR Jettingen in seiner Partie beim SV Holzkirchen. Zweimaliger Torschütze aufseiten der Gäste war Neuzugang Matteo Komm. Laut Trainer Konrad Nöbauer verdienten sich auch weitere Spieler Bestnoten.