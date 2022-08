Fußball

Der VfR Jettingen feiert seinen Premierensieg

Lukas Mayer macht den Flieger: Soeben hat der Fußballer des Bezirksligisten VfR Jettingen das 2:0 gegen den TSV Rain II erzielt. Es war die Entscheidung in einer Partie, in der sich die Einheimischen lange schwer taten.

Plus Beim 2:0 gegen Bezirksliga-Mitaufsteiger TSV Rain II benötigt der VfR Jettingen ein bisschen Spielglück - und einen starken Torwart.

Von Jan Kubica

Im dritten Anlauf hat es geklappt: Nach einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit hat der VfR Jettingen verdientermaßen seinen ersten Saisonsieg in der Bezirksliga Nord gefeiert. Eine Halbzeit lang sprach vor 200 Zuschauenden freilich wenig dafür, dass am Ende ein 2:0 (1:0) gegen Mitaufsteiger TSV Rain II rausspringen könnte. Trainer Konrad Nöbauer äußerte sich nach der Partie auch zurückhaltend: „Alle sind froh, dass wir die drei Punkte eingefahren haben. Aber wir müssen uns steigern.“

