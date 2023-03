Die Fußballerinnen des SC Mönstetten stürzen den Bezirksoberliga-Primus

Plus Nach dem Coup im Bezirksoberliga-Hit rücken die Fußballerinnen des SC Mönstetten den beiden Spitzenteams auf die Pelle. Der TSV Burgau bleibt abstiegsbedroht.

Mit einem Sieg im Bezirksoberliga-Topduell beim TSV Pfersee haben die Fußballerinnen des SC Mönstetten den Druck auf den neuen Spitzenreiter SC Biberbach erhöht. Nur vier Zähler trennen die beiden Teams. Während auch die Fußballerinnen des SV Wattenweiler ihre gute Tabellenposition behauptet haben, sitzen die Spielerinnen des TSV Burgau nach der aktuellen Heimniederlage weiter im unteren Tabellendrittel fest.