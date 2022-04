Fußball

05:55 Uhr

Grün-Weiß Ichenhausen stellt sich für die Kreisliga-Saison 22/23 neu auf

Plus Teammanager Manuel Strahler erklärt, warum es beim Fußball-Kreisligisten Grün-Weiß Ichenhausen nicht rund läuft – und was sich demnächst ändern wird.

Von Uli Anhofer

Zweigeteilt ist der 23. Spieltag der Fußball-Kreisliga West. Am Samstag, 30. April 2022, steigen vier Partien und am Maifeiertag wird drei Mal gespielt. Zunächst gehen die Blicke vieler Fans zum Sportpark am Schindbühel: Der designierte Meister VfR Jettingen erwartet am Samstag ab 15.30 Uhr den FC Grün-Weiß Ichenhausen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .