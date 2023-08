Fußball

11:55 Uhr

In Silheim und Bühl gehen Herzenswünsche in Erfüllung

So wird’s laufen, Jungs: Kevin Effinger ist jetzt Trainer des VfL Bühl, der am 20. August in die Saison startet.

Plus Kevin Effinger hat den Trainerjob beim VfL Bühl, Thomas Berchtold ist wieder beim FC Silheim. Die Bibertaler Fußball-Teams starten am 20. August in die Saison.

Mit neuen Trainern starten die Fußballer der Bibertaler Vereine FC Silheim (Kreisliga A2) und VfL Bühl (Kreisliga B2) am 20. August 2023 in die neue Punktspielrunde des württembergischen Fußball-Bezirks Donau/Iller. Bei den Silheimern hat Thomas Berchtold in der Sommerpause Stefan Walke abgelöst, bei den Bühlern gibt nach Dragan Trkulja jetzt Kevin Effinger den Ton an. Beide Vereine haben sich bei der Nachfolge also im eigenen Lager bedient.

Vom Torjäger zum Trainer

Kevin Effinger kam zur Saison 2022/23 nach Bühl, nachdem er in der Runde zuvor mit 32 Toren maßgeblich zum Aufstieg des TSV Wasserburg in die Kreisklasse West 2 beigetragen hatte und mit dieser Trefferausbeute auch Torschützenkönig der A-Klasse West 2 geworden war.

