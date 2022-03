Jürgen Streit: „Unser Ziel ist, kein Spiel mehr zu verlieren“

Plus Was sich Jürgen Streit für sein Comeback als Trainer des Fußball-Kreisklassisten FC Mindeltal konkret vornimmt und zu welchem Angebot er nicht nein sagen würde.

Mit dem Gastspiel beim SV Obergessertshausen feiern Sie an diesem 20. März ein Comeback als Trainer des Fußball-Kreisklassisten FC Mindeltal. Mit welchen Erwartungen gehen Sie in das verbleibende Stück dieser Saison 2021/22, Herr Streit?