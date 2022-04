Julian Riederle trainiert bald den TSV Offingen

Plus Julian Riederle wechselt vom Fußball-Landesligisten SC Ichenhausen zum TSV Offingen und wird Spielertrainer in der Landesliga.

Fußball-Kreisligist TSV Offingen setzt in der kommenden Spielzeit 2022/23 auf einen neuen Spielertrainer. Der Verein verpflichtete für diese Rolle Julian Riederle vom SC Ichenhausen. Der 27-Jährige fühlt sich auf dem Platz im offensiven Mittelfeld am wohlsten. Für ihn wird es eine Premiere im Traineramt.