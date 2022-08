Fußball

vor 17 Min.

Last-Minute-Wahnsinn bringt Günzburg Glück und lässt Bubesheim leiden

Plus Fußball-Bezirksligist FC Günzburg gewinnt spät, während der SC Bubesheim eine gruselige Nachspielzeit erlebt. Für den TSV Ziemetshausen ist das Heimspiel früh gelaufen.

Von Jan Kubica

Es läuft nicht wirklich für die Fußball-Bezirksligisten TSV Ziemetshausen und SC Bubesheim. Am dritten Spieltag in ihrer jeweiligen Spielgruppe kassierten beide Mannschaften Niederlagen. Gegen Germaringen verpennten die Ziemetshauser die Anfangs-Viertelstunde, während sich die Bubesheimer in Wertingen in der Nachspielzeit zwei Gegentore fingen. Völlig anders das Stimmungsbild beim FC Günzburg: Durch ein ganz spätes Tor von Neuzugang Matteo Komm (90.+6) gelang der Mannschaft um Spielertrainer Christoph Bronnhuber in Maihingen der erste Erfolg dieser Runde.

