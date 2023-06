Fußball

Trotz Relegations-Aus: Der VfR Jettingen darf stolz auf sich sein

Plus In der Landesliga-Relegation schafft der VfR Jettingen ein nach dem 0:2 im Hinspiel unerwartetes 1:1 beim TV Erkheim. Was Trainer und Kapitän zum Team sagen.

Von Uli Anhofer

Erhobenen Hauptes konnten die Spieler des VfR Jettingen den von 1000 Zuschauenden gesäumten Sportplatz in Erkheim verlassen. Im Rückspiel der Relegation zur Fußball-Landesliga erreichten die Jettinger nach großem Kampf ein 1:1. Nach dem 0:2 im Hinspiel ist der TV Erkheim damit eine Runde weiter und darf jetzt gegen den SV Cosmos Aystetten ran. Der VfR Jettingen bleibt in der Bezirksliga.

Lucca Nagel hält sicher

Die Partie begann wie erwartet. Die Gastgeber hatten in den ersten Minuten mehr Ballbesitz, konnten sich aber in der Anfangsphase gegen die gut gestaffelten Jettinger nicht gefährlich in Szene setzen. In der zwölften Minute gab es dann die erste Torannäherung der Platzherren. Torjäger Fabian Krogler zog ab, doch der Schuss war zu schwach und VfR-Keeper Lucca Nagel konnte sicher halten.

