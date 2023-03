Fußball

vor 33 Min.

Warum Leichtsinn ein schlechter Wegweiser für den VfR Jettingen ist

Jubel am Spielfeldrand: Coach Konrad Nöbauer durfte sich in der Vorrunde über einen unverhofften Höhenflug des VfR Jettingen freuen.

Plus Bezirksliga-Aufsteiger VfR Jettingen hat das sichere Uferwohl immer noch nicht ganz erreicht. Im Angriff hat der Trainer nun eine Option mehr als zuvor.

Von Jan Kubica Artikel anhören Shape

Zweifellos zu den Überraschungsteams im schwäbischen Amateurfußball zählt in der laufenden Runde der VfR Jettingen. Seine Ambitionen hatte der als Meister der Kreisliga Donau in die Bezirksliga Nord aufgestiegene Verein zunächst bescheiden formuliert – um dann nach kurzer Eingewöhnungsphase durchzustarten. Falls die Mannschaft von Trainer Konrad Nöbauer zum Auftakt ins Fußball-Frühjahr 2023 das Nachholspiel gegen den VfL Ecknach gewinnt, wäre Tabellenplatz drei mittelfristig zementiert. Der Coach freilich hat vor dem Anpfiff am Sonntag, 12. März (15 Uhr), nach wie vor das andere Ende der Rangliste im Blick.

