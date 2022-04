Fußball

17:55 Uhr

Warum Oliver Unsöld immer alles für den SC Ichenhausen geben wird

Das 4:4 gegen Gersthofen im September 2021 schmeckte SCI-Trainer Oliver Unsöld (hier auf dem Weg in die Kabine) natürlich gar nicht. 4:1 hatten die Seinen damals bereits geführt. An diesem 14. April 2022 steht das Rückspiel an.

Plus Oliver Unsöld denkt gar nicht daran, die Landesliga-Saison mit dem SC Ichenhausen locker auslaufen zu lassen. Dasselbe fordert der Trainer auch von seinen Fußballern.

Von Jan Kubica und Oliver Reiser

Wenn der Tabellenfünfte den -vierten empfängt, kann man in aller Regel von einem Spitzenspiel oder zumindest von einem Verfolgerduell sprechen. Derartiges steht in der Fußball-Landesliga an, wenn der TSV Gersthofen am Gründonnerstag (Anpfiff: 19.30 Uhr) unter Flutlicht den SC Ichenhausen erwartet. Doch davon will Gersthofens Trainer Gerhard Hildmann nichts wissen: „Von der Tabellenkonstellation ja. Aber definitiv stehen sich gesichertes Mittelfeld und der beste Platz gegen den Abstieg gegenüber“, analysiert er die Lage.

