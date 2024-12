Drogenfund in Rettenbach: Polizei stellt Kokain und Ecstasy sicher

Die Polizei hat am Freitagabend in einem Haus in Rettenbach eine größere Menge verschiedener Drogen und Waffen sichergestellt. Der 35-jährige Tatverdächtige befindet sich aktuell in Untersuchungshaft. Die Grundlage für den Einsatz war laut Polizei ein richterlicher Durchsuchungsbeschluss: Es bestand der Verdacht auf Betäubungsmittelbesitz. Die Beamten fanden schließlich Amphetamin, Haschisch, verbotene Pilze, kleinere Mengen Kokain und Ecstasy und ein verbotenes Messer in dem Anwesen des 35-Jährigen. Der Mann wurde am Samstag dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl. Der Tatverdächtige kam in eine Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen dauern an. (AZ)

