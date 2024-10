100 Jahre VfL Großkötz

Kürzlich fand in der Günzhalle die 100-Jahr-Feier des VfL Großkötz statt. Die Feierlichkeiten begannen mit einem historischen Rückblick auf die bewegte Geschichte des Vereins, der seit einem Jahrhundert die Sportlandschaft der Region prägt. Beim gemeinsamen Abendessen hatten die Gäste die Möglichkeit, Anekdoten und alte Geschichten auszutauschen. Nach zahlreichen Ehrungen, die den Verdiensten langjähriger Mitglieder Rechnung trugen, war der Höhepunkt des Abends der Auftritt von Joey Kelly. Mit seinem Motto „No Limits“ begeisterte er das Publikum in einem kurzweiligen Vortrag und zeigte auf, wie man mit Willen und Disziplin große Ziele erreichen kann. Seine inspirierenden Worte motivierten die Anwesenden und hinterließen einen bleibenden Eindruck. Den Abschluss des Abends bildeten die Stepaerobik-Damen des VfL sowie die Band „Donau4 Musikanten“, die mit ihren Darbietungen für ausgelassene Stimmung sorgten und die Feier gebührend ausklingen ließen. Ein besonderer Dank geht an die Gemeinde Kötz für die Bereitstellung der Günzhalle sowie an die Unterstützer, darunter die Firmen Alko Gardentech, Alko Fahrzeugtechnik und die Autenrieder Brauerei sowie an das Wirtsehepaar der Günzhalle, Eka und Ucha Matcharashvili. Auch die Anwesenheit der Bürgermeisterin Sabine Ertle, des Vertreters des Bayerischen Landessportverbands Philipp Rauner und des Vertreters des Bayerischen Fußballverbands Günther Brenner wurde geschätzt. Am Sonntag wurde das Fest mit einem festlichen Gottesdienst, der von Pfarrer Rauch geleitet wurde, fortgesetzt. Seine anregende Predigt verlieh dem Anlass einen besonderen Rahmen. Ein herzlicher Dank gilt ihm und den Fahnenabordnungen der befreundeten Vereine, die dem Festakt eine feierliche Note verliehen. Im Anschluss sorgte das Blasorchester Kötz für die musikalische Umrahmung des Frühschoppens und den Ausklang des Festes. Text: Wolfgang Itzelberger/Foto: Tobias Itzelberger

