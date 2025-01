13 Kandidaten für den Seniorenbeirat stellen sich vor

Die Einbindung der Senioren in das Leben der Stadt Günzburg ist von hoher Bedeutung. Die Fähigkeiten und das Erfahrungswissen der älteren Generation tragen wesentlich zur Bereicherung der Gesellschaft bei. Deshalb gibt es in Günzburg seit 2010 einen Seniorenbeirat. Am Mittwoch, 29. Januar, findet im Forum am Hofgarten von 14 bis 17 Uhr die Auftaktveranstaltung für die Neuwahl des elfköpfigen Gremiums an, in der sich alle 13 Kandidaten vorstellen.

Die Städtische Musikschule Günzburg begleitet den Nachmittag musikalisch, der Eigenbetrieb Seniorenheime des Landkreises Günzburg stellt den offenen Mittagstisch vor. Zeitgleich wird die Möglichkeit zur Stimmabgabe angeboten, dazu ist neben der Wahlbenachrichtigung auch der Personalausweis oder Reisepass vorzuzeigen. Alle Senioren ab dem 60. Lebensjahr sind dazu aufgerufen, ihre elfköpfige Vertretung zu wählen. In der Großen Kreisstadt sind dies rund 6400 Wahlberechtigte. Wahlberechtigt ist jeder, der das 60. Lebensjahr vollendet, seinen Hauptwohnsitz in Günzburg hat.

Wer am 29. Januar verhindert ist, kann noch bis zum 7. Februar, 12 Uhr, im Bürger Service Center im Rathaus Günzburg persönlich gegen Vorlage der benötigten Unterlagen wählen. Anträge zur Briefwahl sind bei der Veranstaltung am 29. Januar, im Bürger Service Center, bei Frau Lunz im Rathaus im Zimmer 109 und auf der Homepage der Stadt Günzburg erhältlich. Der offizielle Stimmzettel wird bei der Stimmabgabe im Forum am Hofgarten beziehungsweise im Rathaus ausgehändigt; er kann aber vorab auf der Homepage abgerufen werden. (AZ)