Günzburg

08:12 Uhr

15 Jahre Legoland-Feriendorf: Die Millioneninvestitionen haben sich gelohnt

Im Legoland-Feriendorf entsteht ein neues Hotel samt Restaurant (rechts oben). Es grenzt an das Piratenhotel (links oben) an. Im unteren Bereich sind Mitarbeiterwohnungen und Personalräume zu sehen.

Plus Seit 18. Juni 2008 können Besucher des Legolands Günzburg im benachbarten Feriendorf übernachten. Die Bettenkapazität steigt seit Jahren – bald sind es mehr als 3000.

Von Michael Lindner Artikel anhören Shape

Jahrelang wurde geplant, immer wieder der Bau verschoben. Doch am 18. Juni 2008 war es so weit: Das weltweit erste Legoland-Feriendorf wurde in Günzburg eröffnet. Das Ziel war klar: Legoland sollte mehr als ein Tagesausflugsziel sein, der Anteil an Mehrtagesgästen in dem Freizeitpark nahe der A8 deutlich erhöht werden. Dafür wurde ein Millionenbetrag – die Summe soll zwischen acht und neun Millionen Euro gelegen haben – investiert. Nun, 15 Jahre später, zeigt sich deutlich: Für Legoland war der Bau eines Feriendorfs die richtige Entscheidung, immer mehr Übernachtungsmöglichkeiten kamen in den vergangenen Jahren hinzu. Auch aktuell wird an einem neuen Hotel gebaut. Was der aktuelle Stand der Bauarbeiten ist, wie lange die Gäste im Feriendorf bleiben und was sich bei den Besucherinnen und Besuchern durch Corona geändert hat.

Als das Legoland am 17. Mai 2002 eröffnet wurde, musste, wer nicht am selben Tag an- und abreisen wollte, sich in Günzburg und Umgebung eine Unterkunft suchen. Schnell hat Merlin dieses Defizit erkannt und wenige Jahre später damit begonnen, auf einer acht Hektar großen Fläche ein Feriendorf zu bauen. Es grenzt direkt an den Park an und liegt – fußläufig etwa 500 Meter entfernt – idyllisch im ehemaligen Munawald.

