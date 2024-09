180 Jahre alte Linde muss gefällt werden

Neben der Kapelle Maria Heimsuchung an der Ecke Am Stadtbach/Christa-Wall-Straße muss eine alte Winterlinde gefällt werden. Das hat die Stadtverwaltung Günzburg am Montagmorgen mitgeteilt. Der etwa 180 Jahre alte Baum hat einen beträchtlichen Stammumfang von 3,8 Meter, allerdings könne die Standsicherheit der Linde nicht mehr gewährleistet werden. Die Winterlinde ist seit Jahren in einem schlechten Zustand und wurde bereits stark gekappt – inzwischen ist sie nur noch sechs Meter hoch. Ein aktuelles Gutachten zeigte nun, dass es trotz der Maßnahmen in der Vergangenheit inzwischen keine andere Lösung als eine Fällung des vom Brandkrustenpilz befallenen Baumes gibt. Die notwendige Fällung erfolgt am Donnerstag, 5. September, in enger Zusammenarbeit mit der Unteren Naturschutzbehörde, die Belange des Artenschutzes werden bei der notwendigen Maßnahme jederzeit berücksichtigt, heißt es aus dem Rathaus. Eine Neupflanzung ist für den Herbst dieses Jahres geplant. (AZ)