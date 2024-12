Ab sofort stehen zwölf Elektro-Ladestationen in Günzburg zur Verfügung

Die Verkehrswende in der Stadt Günzburg nimmt Fahrt auf: Innenstadtbesucherinnen und -besucher haben ab sofort noch mehr Möglichkeiten, ihr E-Auto in der öffentlichen Tiefgarage in der Günzburger Altstadt aufzuladen, während sie ins Café und zum Einkaufen gehen oder Behördengänge erledigen. Gerhard Jauernig, Oberbürgermeister Günzburg, und Dirk Weimann, Geschäftsführer energie schwaben, nahmen jetzt acht Wallboxen in der Tiefgarage offiziell in Betrieb. Vier Wallboxen, die seit 2017 in der Parkgarage zur Verfügung stehen, wurden modernisiert. Auch an eine Erweiterung wurde bereits gedacht: Die neu verlegte Strominfrastruktur wurde so ausgelegt, dass in Zukunft weitere Ladestationen angeschlossen werden können.

OB Jauernig: Ladestationen sind Gewinn für Günzburg

Damit stehen zwölf Ladestationen mit einer Leistung von jeweils bis zu 22 Kilowatt zur Verfügung, acht weitere können bei Bedarf installiert werden. „Für die Stadt Günzburg sind die neuen Ladestationen ein echter Gewinn. Die Bürgerinnen und Bürger der Stadt haben es damit leichter, auf klima- und umweltschonende Mobilität umzusteigen“, sagte Gerhard Jauernig, Oberbürgermeister in Günzburg. „Immer mehr Autobesitzerinnen und -besitzer überlegen, auf Stromer umzusteigen – genau das müssen wir unterstützen. Mit dem Ausbau der Lademöglichkeiten haben wir ganz klar auch einen Standortvorteil dazugewonnen.“

Die Stadt arbeite schon lange mit Energie Schwaben zusammen, erklärte Stadtwerkechef Lothar Böck. „Das hilft uns sehr, die Ziele der Energiewende zu erreichen.“ Dirk Weimann, Geschäftsführer von Energie Schwaben, betonte: „Am Ende wird sich die E-Mobilität durchsetzen. Wir bauen die Infrastruktur dafür auf.“ (AZ)