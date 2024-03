Adventskalender der Lions war wieder ein Gewinn für alle

Zum 14. Mal spendet der Lions-Club Günzburg an die Kartei der Not. Welche Projekte außerdem unterstützt werden - und was schon über den Kalender 2024 bekannt ist.

Dieser Termin zählt jedes Jahr zu den sehr guten Nachrichten in der Günzburger Zeitung: Der Lions-Club Günzburg hat zum 14. Mal in Folge eine namhafte Spende an die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung, mitgebracht. Aus dem Erlös des Adventskalenders 2023 kommen 10.000 Euro, die der Club an Arnd Hansen, den Geschäftsführer des Leserhilfswerks, übergeben hat.

Wie gewohnt waren in der Vorweihnachtszeit wieder täglich die insgesamt 550 Gewinnzahlen zu lesen, hinter denen sich ebenso viele Gewinne verborgen haben. Alle 10.000 Exemplare des Benefiz-Adventskalenders wurden wieder verkauft. Mit dem Erlös unterstützen die Lions neben der Kartei der Not weitere wohltätige Projekte: Begabtenförderung für die Musikschule Günzburg, Fahrräder für die Verkehrsschule im Landkreis, ein Reha-Buggy und die Ausbildung eines Assistenzhunds für behinderte Kinder, die tiergestützte Therapie und andere Projekte der KJF und des Freiwilligenzentrums Stellwerk wurden finanziert, die Tafelläden der Caritas in Günzburg und Burgau sowie die Renovierung der Kirche St. Veit in Leipheim unterstützt. Für die Afrika-Hilfe spendet der Club ebenfalls einen Teil des Erlöses.

Lions Club Günzburg und Kartei der Not unterstützen Schulen

Wichtig ist den Lions auch der Schulfonds, der etwa Mittel für Klassenfahrten oder Eintrittsgelder gezielt für sozial benachteiligte Schüler zur Verfügung stellt. Auch hier geht der Lions-Club mit der Kartei der Not Hand in Hand, wie Arnd Hansen im Rahmen der Spendenübergabe sagte: "Auch die Kartei der Not unterstützt über Pro Arbeit an den Schulen, etwa durch Zuschüsse zum Schulessen."

Die Unterstützung für das Projekt innerhalb des Clubs ist groß, freut sich Hans-Jürgen Sattler, der den Adventskalender gemeinsam mit seiner Frau Karen organisiert. Nicht nur neue Spender melden sich immer wieder, die Preise beisteuern möchten: Der Benefiz-Adventskalender hat inzwischen bundesweit Nachahmer gefunden, die sich bei den Günzburgern Tipps holen. Und auch die 15. Auflage ist bereits in Vorbereitung. "Dieses Jahr haben wir für das Motiv erstmals einen Schul-Wettbewerb gestartet", verrät Hans-Jürgen Sattler. Die ersten Gespräche mit Sponsoren laufen bereits.

Die Chancen stehen also hervorragend, dass in der Vorweihnachtszeit 2024 wieder täglich gute Nachrichten für die Gewinnerinnen und Gewinner in der Günzburger Zeitung stehen werden.