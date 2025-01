Alles eine Frage der Sichtweise: Maxi Schafroth kommt gut an in Günzburg

Was ist der Unterhaltung dienende Fiktion, was ist die Erzählung tatsächlicher Gegebenheiten? Der Übergang ist fließend und lässt dem Zuhörenden viel Raum zur Reflexion des Gehörten. Im seit Wochen ausverkauften Forum am Hofgarten begeisterte Maxi Schafroth kürzlich mit seinem Programm „Faszination Bayern2“, einer Neuauflage seiner humorvollen Beobachtungsreise durch Bayern. Gekonnt präsentiert er dabei seine Überlegungen in sprachlicher Spitzfindigkeit auch immer wieder in gesungener Weise, wobei er von Markus Schalk auf der Gitarre begleitet wurde.

