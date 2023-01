Günzburg

06:00 Uhr

Am 90. Geburtstag ist Rudolf Alzner vor allem dankbar

Plus Lange Zeit lebte Rudolf Alzner mit seiner Frau in Hermannstadt. Warum 1995 für beide ein einschneidendes Datum war und auf wen sich der Wahl-Günzburger freut.

Von Claudia Jahn

„Ich bin glücklich, dass ich in Günzburg wohne und meinen Lebensabend in so guten Verhältnissen in Deutschland verbringen darf!“ Diese positive Grundeinstellung vermittelt Rudolf Alzner, der an diesem Montag seinen 90. Geburtstag feiert. Zufrieden blickt er auf ein hartes, aber sehr glückliches Leben zurück, in dessen Zentrum stets die Liebe zu seiner Familie stand.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

