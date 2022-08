Familienvater schickte Pornofotos von sich an den Firmling

Plus Zu einer emotionalen Begegnung kam es am Amtsgericht Günzburg zwischen der Mutter des Missbrauchspfers und dem Täter. Wie er versuchte, die Tat zu vertuschen.

Als „unterste Schublade“ bezeichnete Richterin Julia Lang die Delikte eines 42-Jährigen. Der Mann, selbst Vater eines Kleinkindes, hatte Fotos von seinem erigierten Penis unter anderem an eine 13-Jährige verschickt, deren Firmpate er ist. Um das Aufdecken dieser Taten zu verhindern, erstattete er Anzeige, dass sein Smartphone gehackt worden sei. Wegen sexuellem Missbrauch und Verbreitung kinderpornografischer Inhalte kassierte der Angeklagte eine Bewährungsstrafe, muss eine hohe Geldstrafe zahlen und eine Sexualtherapie absolvieren.