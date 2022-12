Asphaltbruch darf weiterhin in Deffingen gelagert werden

Plus Der Bau- und Umweltausschuss Günzburg vertagte die Entscheidung über ein Großprojekt und verlängerte die Genehmigung eines Lagerplatzes für Asphaltbruch in Deffingen.

Wer anlässlich der Bau- und Umweltausschuss-Sitzung der Stadt Günzburg darauf gehofft hatte, die Entscheidung über einen Hochregallager-Neubau für runderneuerte Reifen im Industriegebiet Donauried mitverfolgen zu können, wurde enttäuscht. Zweite Bürgermeisterin Ruth Niemetz, die die Sitzung leitete, sagte: "Dieser Tagesordnungspunkt wurde abgesetzt. Der Antragsteller hat darum gebeten, ihn nicht zu behandeln." Der Bauantrag würde zu einem späteren Zeitpunkt vorgelegt und behandelt werden.