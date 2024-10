Auffahrunfall mit drei Autos, zwei Verletzten und einem alkoholisierten Fahrer

Am Donnerstagabend kam es gegen 18.40 Uhr im Bereich der Dillinger Straße in Günzburg zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 24-Jähriger war auf der Dillinger Straße in Richtung Dillingen unterwegs. Vor dem dortigen Kreisverkehr stockte der Verkehr, woraufhin er und ein nachfolgender 66-Jähriger abbremsten. Eine 38-Jährige, die hinter dem 66-Jährigen fuhr, bemerkte das Abbremsen zu spät und fuhr auf dessen Fahrzeug auf. Durch den Zusammenstoß wurde das Auto des 66-Jährigen auf jenes des 24-Jährigen geschoben. Alle drei Fahrzeuge erlitten Schäden, die die Polizei auf rund 9000 Euro schätzt. Die 21-jährige Beifahrerin des 24-Jährigen sowie die 24-jährige Beifahrerin des 66-Jährigen verletzten sich leicht, eine medizinische Versorgung vor Ort war nicht erforderlich.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem 66-Jährigen deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert über 1,1 Promille. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an und stellten seinen Führerschein sicher. Ihm droht nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. (AZ)

