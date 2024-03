Günzburg

07:00 Uhr

Bei der Landesgartenschau geht der Blick auch zu den Flüssen

Aus der Luft gesehen sind die Flüsse ganz nah an Günzburg. Im Zuge der Landesgartenschau sollen sie noch besser erlebbar werden.

Plus Schon lange will Günzburg Donau und Günz besser erlebbar machen. Jetzt startet ein Wettbewerb, bei dem es um die Verbindung zwischen Wasser und Stadt geht.

Von Rebekka Jakob

Trotz der Lage an Donau, Günz und Nau spielen die Flüsse im Günzburger Stadtleben nur eine untergeordnete Rolle. Schon seit vielen Jahren ist die Erlebbarkeit der beiden Flüsse ein Thema, das im Stadtrat diskutiert wird. Die Landesgartenschau 2029 soll nun endlich Bewegung in die Sache bringen. Mit dem Bau von Stegen sollen neue Wege ans Wasser geschaffen werden, auch im Landschaftsplanerischen Wettbewerb zur Gartenschau waren diese fester Bestandteil des Konzeptes. Nun geht es um die Frage, wie die Stege aussehen sollen.

Wenn in fünf Jahren die Landesgartenschau in Günzburg eröffnet wird, dürfte der Bereich zwischen Bahnhof und Waldbad ganz anders aussehen als heute. Wo derzeit neben dem Volksfestplatz und dem Parkplatz Brachflächen liegen, entstehen derzeit 300 neue Wohnungen. Die beiden vorgesehenen Stege sollen diesen Bereich mit dem Umfeld verbinden: Ein Steg soll zwischen Innenstadt und dem Auwegareal an der Donau entstehen, der Zweite zwischen Auweggelände und den Auwäldern und dem Waldbad.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen