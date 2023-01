Günzburg

Es geht um Millionenprojekte: In Günzburg beginnen die Beratungen zum Haushalt

Die Stadt Günzburg ist am Mittwochabend in die Haushaltsberatungen gestartet. Es geht um viel Geld.

Plus Finanziell lief es 2022 für die Stadt Günzburg erfreulicher als gedacht. Wie die Situation im Jahr 2023 aussieht und warum es in den Beratungen plötzlich um Tauben ging.

Ein paar Millionen Euro hier, einige Millionen Euro dort, und dann wieder "Kleinbeträge" im vier- oder fünfstelligen Bereich – so schaut es aus, wenn in der Stadt Günzburg die Haushaltsberatungen anstehen. Am Mittwochabend fand die erste von voraussichtlich sechs Sitzungen statt, in der sich die Mitglieder des Ausschusses damit beschäftigen, welche Projekte verwirklicht werden können, welche Ausgaben die Stadt hat und woher das Geld eigentlich fließen soll.

