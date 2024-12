Bei Kontrolle in Unterkunft: 45-Jähriger schlägt Security-Mitarbeiter

Ein 45-jähriger Bewohner einer Unterkunft in der Maria-Merian-Straße in Günzburg hat einen Mitarbeiter des dortigen Sicherheitsdienstes körperlich angegriffen. Der 45-Jährige wollte nach Angaben der Polizei am Sonntagmorgen die Unterkunft betreten. Zuvor wollte ihn der 27-jährige Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes wie üblich kontrollieren. Hierbei schlug der 45-Jährige dem 27-Jährigen offenbar unvermittelt mit der Faust in das Gesicht. Der 27-Jährige wurde leicht verletzt, musste aber nicht weiter behandelt werden. Kollegen des 27-Jährigen hielten den Aggressor bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die Polizei Günzburg ermittelt nun wegen des Verdachts der Körperverletzung gegen den 45-Jährigen. (AZ)

