Beim Adventskonzert der Musikschule wird es auf der Bühne voll

Das große Adventskonzert der Städtischen Musikschule Günzburg mit einem abwechslungsreichen Programm fand im voll besetzten Forum am Hofgarten statt. Der engagierte Kinderchor und die talentierten instrumentalen Ensembles überzeugten die Zuhörer ebenso wie die weihnachtlichen Einzelbeiträge von Schülern, die mit viel Herz und Begeisterung vorgetragen wurden. Anja Baldauf, Leiterin der Musikschule, wies das Publikum darauf hin, dass etwa 200 Musikerinnen und Musiker von klein bis groß ein musikalisch, winterliches Weihnachtsparadies erarbeitet hatten.

Die musikalische Begrüßung übernahm das Lehrerensemble der Musikschule mit den stimmungsvollen Stücken „Tochter Zion“ und „Joy to the World“. Danach betrat das Schüler- und Jugendorchester „Guntia“ unter der Leitung von Benedict Waldmann die Bühne. Das 28-köpfige Orchester spielte die beiden amerikanischen Weihnachtslieder „Rudolph the Red-Nosed Reindeer“ und „Sleigh Ride“, während im Publikum so mancher Zuhörer bei den Klassikern mitsang. Die beiden jungen Künstler Amelie Aurelia Wenzel und Yavuz Günzel zeigten an der Gitarre und mit Gesang, warum sie den ersten Preis bei Jugend musiziert errangen. Sie entführten das Publikum mit dem Schneewalzer in ein winterliches Paradies.

Kinderchor der Musikschule ist im Oktober neu gegründet worden

Richtig voll wurde es auf der Bühne, als der im Oktober neu gegründete Kinderchor der Musikschule in Erscheinung trat. 56 junge Sängerinnen und Sänger zwischen sechs und zwölf Jahren hatten in den vergangenen Wochen für den ersten großen Auftritt geprobt und sorgten beim eigens von Anja Baldauf komponierten Lied „Unsre Sterne, sie leuchten weiter“ für viele glückliche Gesichter. Zwei Höhepunkte lieferten das Saitenensemble, bestehend aus acht Harfen und einem Hackbrett, sowie das Holzbläserensemble mit dem Stück „Petersburger Schlittenfahrt“. Einen musikalischen Sprung in die Moderne machte die Musikschulband. „Es wird behauptet, man könne auf dem Schlagzeug keine Weihnachtslieder spielen. Dass diese Behauptung nicht ganz richtig ist, zeigen die Schlagzeuger unserer Musikschule. Und damit es ein wenig spannender wird, haben sich die Spielerinnen und Spieler ein bekanntes Weihnachtslied ausgesucht und präsentieren dieses in einem rhythmischen Kanon“, kündigte Musikschulleiterin Baldauf an. Schon nach wenigen Schlägen war den meisten klar: Es handelte sich um das Lied „Morgen kommt der Weihnachtsmann“.

Als letztes Ensemble baute sich traditionell die Big Band der Musikschule auf. Neu war jedoch, dass sie seit diesem Schuljahr von Andreas Altstetter geleitet wird. Gleich geblieben ist die hohe Qualität der Band, die diesmal die amerikanische Swingmusik der 50er-Jahre spielte. Das Finale des Adventskonzerts fiel noch größer als sonst aus, denn nicht nur die Big Band war auf der Bühne, sondern auch der Kinderchor und das gesamte Kollegium. „Mir ist es wichtig zu zeigen, dass hinter den Schülern sehr engagierte Lehrkräfte stehen“, betonte die Musikschulleiterin.