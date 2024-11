Beim Kochen fängt der Dunstabzug Feuer

In der Küche eines Wohnhauses in der Ramschwager Straße in Günzburg ist am Samstagmittag ein Brand ausgebrochen. Dank der schnellen Reaktion der Bewohner konnte das Feuer noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte gelöscht werden. Wie die Polizei berichtet, hatte sich beim Kochen in der Dachgeschosswohnung ein Fettbrand entwickelt, der die Dunstabzugshaube über dem Herd in Brand setzte. Der Ehemann der Köchin konnte das Feuer eigenständig löschen, sodass sich der Brand nicht auf die Wohnung ausbreitete.

Das Paar erlitt leichte Verletzungen, die im Krankenhaus Günzburg behandelt wurden. Laut dem Kommandanten und Einsatzleiter der Freiwilligen Feuerwehr Günzburg führten die Feuerwehrleute anschließend eine gründliche Nachkontrolle durch und befreiten die Räume mithilfe von Belüftungsgeräten vom entstandenen Rauch. Durch die Verrußung entstand ein geschätzter Schaden von etwa 10.000 Euro. Eine Gefahr für Anwohner bestand laut Polizei nicht. Der Rettungsdienst war mit mehreren Fahrzeugen vor Ort, während die Polizeiinspektion Günzburg mit mehreren Streifenwagen anrückte, um die Lage zu dokumentieren. (obes)