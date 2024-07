Benefiz-Radeln: Vorstände absolvieren 248 Kilometer an einem Tag

Die beiden Vorstandsmitglieder der Bezirkskliniken Schwaben, Wolfram Firnhaber und Prof. Alkomiet Hasan, haben sich zu einer Benefiz-Radeltour zugunsten psychiatrischer Hilfsorganisationen aufgemacht. Binnen eines einzigen Tages fuhren sie alle eigenständigen Standorte der Bezirkskliniken an. Dabei absolvierten beide mit ihren Rennrädern jeweils 248 Kilometer und 1413 Höhenmeter. Die reine Fahrzeit betrug zehn Stunden. Nur die Tagesklinik Lindau war nicht ihr Ziel, da diese organisatorisch zum Bezirkskrankenhaus (BKH) Kempten gehört.

Das Motto der Aktion lautete: „Wir radeln – Sie spenden!“ Es kamen knapp 6000 Euro zusammen. Das Geld kommt den drei Einrichtungen Blaue Blume Kaufbeuren/Mindelheim, Compagnon Augsburg und FIPS Günzburg gleichermaßen zugute. Die Blaue Blume kümmert sich um Menschen mit einer Demenz und fördert die Alltagskompetenz. Compagnon und FIPS haben das Ziel, Kinder von psychisch erkrankten Eltern zu helfen. Alle drei Einrichtungen leben vom Ehrenamt und benötigen Spenden.

Um 5.30 Uhr morgens ging es in Augsburg los. Am BKH Donauwörth wartete um 7.45 Uhr ein reichhaltiges Frühstück. In Günzburg wurden die beiden Sportler mit Snacks und Getränken empfangen. Dort machten sie sie auf den Weg auf die längste Einzeletappe: 64 Kilometer weit nach Memmingen. Im Garten der psychiatrischen Tagesklinik wurden sie mit einem Willkommensplakat der Patienten begrüßt. Dann kippte das Wetter: Bis Kempten regnete es. Dort wurden die beiden Vorstände schon sehnsüchtig erwartet. Es folgte die Etappe mit den meisten Höhenmetern. An der Günztalklinik Allgäu in Obergünzburg angekommen, herrschte schon wieder strahlender Sonnenschein. In Irsee war nur ein kleiner Abstecher geplant, ehe es nach Kaufbeuren ging, wo unter anderem der Oberbürgermeister der Stadt und zugleich Verwaltungsratsmitglied der Bezirkskliniken, Stefan Bosse, die beiden Radler im Festsaal begrüßte. Lisa Schwarzkopf und Yannic Satzger (beide von der Unternehmensleitung) begleiteten Firnhaber und Prof. Hasan den ganzen Tag mit einem Fahrzeug. (AZ)