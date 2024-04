Betrüger auf Flohmarkt: Polizei stellt 3000 Messer sicher

Auf einem Flohmarkt am Ostersonntag in Günzburg sollten offenbar gefälschte Messer verkauft werden. Ein bekannter Hersteller informierte die Polizei.

Am Ostersonntag fand am Volksfestplatz in Günzburg ein Flohmarkt statt. Ein bekannter Hersteller von Messern verständigte die Polizei, dass er den Verdacht habe, hier würde ein Betrüger auftreten. Bei der anschließenden Kontrolle des Verkaufsstandes fanden die Polizisten dann tatsächlich gefälschte Messer mit minderwertiger Qualität festgestellt werden. Die eingesetzten Beamten stellten circa 3000 Messer sicher. Der Verkäufer der Fälscherware muss sich nun wegen Betrugs und Verstoß gegen das Markengesetz verantworten. (AZ)