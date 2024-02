Betrug: 52-Jährige legt Geld in vermeintliches Krypto-Portfolio an

Am Telefon wurde die Frau überredet, 510 Euro in ein Portfolio zu zahlen. Dann erreicht sie den Ansprechpartner bezüglich der Investition nicht mehr.

Am Montag ist eine 52-jährige Frau bei der Polizeiinspektion Günzburg erschienen und hat Anzeige wegen Betrugs erstattet. Die Frau wurde von einer unbekannten Person am Telefon dazu überredet, 510 Euro in ein vermeintliches Krypto-Portfolio zu investieren. Ihr wurde eine mindestens hundertprozentige Rendite versprochen. Die 52-Jährige hat die 510 Euro überwiesen und konnte im Anschluss ihren Ansprechpartner bezüglich der Investition nicht mehr erreichen. Sie hat derzeit nach Angaben der Beamten keinerlei Zugriff auf das gezahlte Geld. Die Polizeiinspektion Günzburg hat die Ermittlungen aufgenommen. (AZ)