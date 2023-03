Bürger wollen regenerative Energie im Landkreis Günzburg vorantreiben

Plus Eine Gruppe, die sich "Bürgerenergie im Landkreis Günzburg" nennt, geht mit großen Plänen an den Start. Ein etablierten Partner ist schon gewonnen.

Wenn es um das Thema erneuerbare Energien geht, muss sich nach Ansicht von Marc Bittmann viel mehr und viel schneller etwas tun. Da die große Politik nicht recht vorankomme, müsse von unten nachgeholfen werden, findet der Leipheimer. In den vergangenen Monaten hat er zusammen mit der Günzburger Kreisgruppe des Bund Naturschutz die Werbetrommel gerührt und schon an die 50 Mitstreiter im Landkreis Günzburg gewonnen. Jetzt sei der Zeitpunkt gekommen, um "das Rad ins Rollen zu bringen". Will heißen, ab sofort zusammen mit den Kommunen Projekte zur regenerativen Energiegewinnung umzusetzen. Ein wichtiger Unterstützer steht der Günzburger Gruppe schon zur Seite. Wer dieser Helfer ist und welche Ziele in der Region wie umgesetzt werden sollen, erzählen Marc Bittmann und Jürgen Schweizer im Gespräch mit unserer Redaktion.

Marc Bittmann geht mit bestem Beispiel voran, er selbst lebt seit einigen Monaten unabhängig von Benzin, Strom und Gas und rein von erneuerbaren Energien. Weil er aber angesichts von Klimakrise, Ukraine-Krieg und der Energieabhängigkeit von Russland mehr auf die Beine stellen wollte als eine Photovoltaik-Anlage auf seinem eigenen Dach, weitete er sein Energie-Engagement im vergangenen Jahr massiv aus. Sein Traum war es, wie er damals im Gespräch mit unserer Redaktion sagte, eine Bürgerenergie-Genossenschaft ins Leben zu rufen. Wenn Menschen sich schon für das Thema Energie einsetzten, dann sollten sie es seiner Meinung nach in der eigenen Region vor Ort tun, wo man ein Projekt „mit eigenen Augen sehen und immer wieder hinfahren“ könne. Zwar habe es im Landkreis immer wieder mal Energieprojekte gegeben, doch die seien alle längst abgeschlossen, sodass niemand mehr neu einsteigen könne. Was daraufhin folgte, waren mehrere gut besuchte Infoveranstaltungen, die Gründung diverser Arbeitskreise und unzählige Treffen. Und am Ende eine Kurskorrektur.

Jürgen Schweizer von Bürgerenergie im Landkreis Günzburg: "Die Zeit drängt in unseren Augen"

Eigentlich sollte auf der Infoveranstaltung am kommenden Dienstag die Gründung einer Genossenschaft bekannt gegeben werden. Doch davon sind Bittmann und seine Mitstreiter abgekommen, wie Jürgen Schweizer erklärt. Seit kurzem steht die Kooperation mit der etablierten Bürgerenergie-Genossenschaft Schrobenhausen/Neuburg-Donau/Aichach/Eichstätt. Dieses Umschwenken hat Schweizer zufolge mehrere Gründe und viele Vorteile. Zum einen sei es eine Frage des Aufwands, zum anderen eine Frage der Zeit gewesen. "Die Zeit drängt in unseren Augen. Hätten wir eine eigene Genossenschaft initiiert, hätten wir frühestens im Herbst mit Projekten starten können. Jetzt können wir sofort loslegen." Die Anforderungen an eine Genossenschaft seien hoch, eine Gründung sei mit finanziellen Kosten, einer langwierigen und zeitaufwändigen Prüfung durch den Verband verbunden. "Wir wollten nicht das Rad neu erfinden müssen, sondern das Rad schnell ins Rollen bringen", betont Schweizer.

Die Günzburger Gruppe, die unter dem Namen Bürgerenergie im Landkreis Günzburg formiert und von dem Trio Marc Bittmann, Jürgen Schweizer und Hubert Reisinger geleitet wird, greift künftig auf das Knowhow der bayerweit aktiven Genossenschaft zurück. Diese Organisation, die seit mehr als einem Jahrzehnt am Markt aktiv ist, soll mit ihren Fachleuten den Verwaltungs- und Projektierungsbereich übernehmen, während man sich in Günzburg um Kontakte, Flächen, heimische Firmen und das Bewerben von Projekten kümmert. "Ziel ist, die gesamte Wertschöpfung im Landkreis zu halten", sagt Marc Bittmann.

Lärmschutzwälle an der A8 würden sich für Solarflächen eignen

An einigen Projekten wird laut Jürgen Schweizer im Hintergrund gearbeitet. Mit den Bürgermeistern mehrerer Gemeinden und Städte habe man Sondierungsgespräche geführt und Möglichkeiten einer Zusammenarbeit erörtert. "Die Kommunen wissen am besten, welche Flächen überhaupt zur Verfügung stehen", sagt Schweizer. Ideal seien "vorbelastete Standorte" und Flächen, auf denen Solaranlagen nicht stören. Schweizer denkt beispielsweise an die Lärmschutzwälle entlang der A8. Mit dem Landrat sei man deswegen auch schon in Kontakt getreten. Wichtig sei der Gruppe, dass bei Energie-Projekten egal welcher Art immer auch die Bürger mit eingebunden werden. "Von Projekten, die ohne jegliche Bürgerbeteiligung ablaufen, halten wir nichts. Wir wollen keine Anlagen bauen, für die es keine Akzeptanz gibt", betont Schweizer.

Info Die Bürgerenergie im Landkreis Günzburg bietet am Dienstag, 28. März, eine Infoveranstaltung für alle Interessierten an. Treffpunkt ist um 18 Uhr im Saal des Restaurants Zum Rad in Günzburg. Der offizielle Teil startet um 19 Uhr.