Ehepaar Feldmeier tanzt seit über 50 Jahren gemeinsam durchs Leben

Plus Marianne und Ludwig Feldmeier haben sich 1969 beim Tanzkurs kennengelernt. Auch heute halten sich die Günzburger fit. Für das Ehejubiläum ist eine Reise geplant.

Nichts auf später verschieben, sondern die Gelegenheit nutzen, wenn sie sich bietet. Das war und ist das Lebensmotto des jungen Jubelpaares Marianne und Ludwig Feldmeier, die vor Kurzem ihre goldene Hochzeit feiern durften. Kennen und sich schätzen gelernt haben sie sich 1969 beim Tanzkurs in Donauwörth. Als Ludwig Feldmeier, der nach dem Schulabschluss eine sehr erfolgreiche Laufbahn bei der Bundeswehr einschlug, gut drei Jahre später nach München versetzt werden sollte, beschlossen die beiden zu heiraten. Das war damals die Voraussetzung, eine gemeinsame Wohnung anmieten zu dürfen. Voraussetzung für eine Eheschließung war damals aber auch die Volljährigkeit der Brautleute. Da die beiden erst 19 und 20 Jahre alt waren, mussten sie sich nicht nur die schriftliche Zustimmung der Eltern einholen. Es war zudem ein richterlicher Beschluss notwendig, mit dem der Bräutigam vorzeitig für volljährig erklärt wurde.

Das gemietete Ein-Zimmer-Appartement in Milbertshofen sollte nur für kurze Zeit das Zuhause des frisch gebackenen Ehepaars werden. Bereits nach zwei Jahren wurde der junge Offizier nach Neuburg an der Donau versetzt, wo er bald zum Kompaniechef befördert wurde und bis zu seinem Ausscheiden aus der Bundeswehr stationiert blieb.

Ludwig Feldmeier war Gründungsmitglied des Fördervereins Realschule

Die Eheleute freuen sich sehr, dass ihnen mit Markus und Anja zwei gesunde Kinder geschenkt wurden, nachdem sie ihre erste Tochter Heike viel zu früh verloren hatten. 1988 zog die junge Familie nach Günzburg, wo Ludwig Feldmeier als Prokurist die Leitung der Zweigstelle der Versicherungskammer Bayern übernahm. Als die beiden Kinder aus dem Gröbsten heraus waren, nahm Marianne ihre berufliche Laufbahn in die Hand und begann 1993 eine Ausbildung zur Hauswirtschaftsmeisterin und arbeitete bis zu ihrer Pensionierung als Hauswirtschaftslehrerin an der Maria-Ward-Realschule. Ludwig Feldmeier war 1997 Gründungsmitglied für den Förderverein der Realschule und ist bis heute noch dessen Vorstand.

Marianne und Ludwig Feldmeier haben mit 19 und 20 Jahren geheiratet. Foto: Sammlung Feldmeier

Sportliche Aktivitäten und das Reisen begleiteten die beiden ein Leben lang. Der jährliche Campingurlaub in Kroatien hat bis heute seinen festen Platz im Terminkalender der Familie genauso wie die Skiurlaube im Kaunertal oder in Reute. Zusammen mit den Kindern sind sie die gesamte Donau entlang bis nach Wien geradelt oder auch zu zweit bis nach Hamburg – das Zelt auf dem Gepäckträger. Sie lieben die Nordsee und den ostfriesischen Tee und haben im Laufe der Jahre viele Reisen durch Europa und in die ganze Welt unternommen. Für ihr Ehejubiläum ist im Herbst eine Reise nach Mauritius geplant.

Lange war das Paar Mitglied im TC Bubesheim

Auch im Ruhestand halten die beiden sich fit mit Fahrradfahren (jetzt mit E-Bikes), Schwimmen, Walken und dem Tennisspiel. Sie waren lange Zeit Mitglied im TC Bubesheim, wo Ludwig Feldmeier als Vorstand bis zur Vereinsauflösung wegen der heiß umkämpften Nichtverlängerung der Pachtverträge tätig war. Beim Tanzen hat das Ehepaar es bis zum silbernen Abzeichen gebracht und als Musikliebhaber besuchen sie gerne die Oper oder auch Musicalaufführungen. Ludwig fing mit 60 Jahren an, das Saxofonspielen zu lernen und Marianne machte im gleichen Alter ihren See- und Binnenführerschein mit Bodenseepatent in Langenargen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Grafik von Flourish anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können Canva UK Operations Ltd und Google Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Voll Dankbarkeit kann das Jubelpaar auf ein erfülltes Leben zurückblicken, in dem sie unglaublich viel erleben durften und das durch die Geburt ihrer Enkeltochter Hannah im letzten Jahr gekrönt wurde.