Günzburg

vor 48 Min.

Das Legoland-Jubiläumsjahr war auch eine Bewährungsprobe

Legoland-Geschäftsführerin Manuela Stone kann sich freuen. Sie hat ein turbulentes Jubiläumsjahr in Günzburg überzeugend gemanagt.

Plus Ihr 20-jähriges Bestehen feierte in diesem Jahr das Legoland in Günzburg. Der schwere Achterbahn-Unfall war auch ein Test für das (Krisen-)Management.

Von Bernhard Weizenegger

2022 sollte die schönste Saison des Freizeitparks Legoland Deutschland Resort in Günzburg sein. Zum 20-jährigen Bestehen wurden die Übernachtungskapazitäten mit dem Ninjago-Quartier weiter vergrößert und am 22. Mai gab es die erste Parkparade mit eigens komponiertem Legoland-Song. Bei bestem Wetter wurde ausgelassen gefeiert. Endlich wieder eine normale Saison ohne Corona-Vorgaben und Reisebeschränkungen.

