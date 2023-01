Günzburg

vor 52 Min.

Das letzte Urteil ist gefällt: Gerichtsdirektor Henle nimmt Abschied

Walter Henle ist nun im zehnten Jahr Amtsgerichtsdirektor in Günzburg. In wenigen Tagen geht er in Ruhestand. Er freut sich auf das, was vor ihm liegt. Der Abschied fällt ihm dennoch nicht leicht.

Plus Zehn Jahre repräsentierte Walter Henle als Amtsgerichtsdirektor in Günzburg den Rechtsstaat. Unaufgeregtheit und Sachkompetenz kennzeichneten sein Handeln. Jetzt geht er.

Von Till Hofmann Artikel anhören Shape

Die Gefahr ist nicht mehr auszuschließen: "Es kann sein, dass ich an trüben Sonntagen auch mal vor der Glotze sitze." Das sagt Walter Henle, wenn er seinen Blick in die Zukunft richtet. Er wird sich umgewöhnen müssen. Denn der 65-Jährige hat in wenigen Tagen nicht mehr im Amtsgericht Günzburg seinen Arbeitsplatz. Er spricht im Namen des Volkes nicht länger Urteile, die er dann in aller Regel zu Hause an den vielen zurückliegenden Sonntagen mithilfe eines Sprachcomputerprogramms in Schriftform gebracht hat. Wie verbringt er seine letzten Tage am Amtsgericht?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen