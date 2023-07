Günzburg

Der Neubau des Wahl-Linderschen Altenheims in Günzburg wird größer

Das Wahl-Lindersche Seniorenheim in Günzburg wird neu gebaut. Auch die Pflegeplätze der Heiliggeist-Spitalstiftung sollen dort Raum finden.

Plus Etwa 100 Pflegeplätze der Heiliggeist-Spitalstiftung sollen in einem gemeinsamen Baukörper in Günzburg Platz finden. Synergie-Effekte für den Pflegebetrieb werden notwendig.

Der Neubau des Wahl-Linderschen Seniorenzentrums in Günzburg wird deutlich größer als zunächst geplant. Der Sozialausschuss des Landkreises beschloss jetzt einstimmig das überarbeitete Raumprogramm. Demnach soll das Altenheim um 100 Pflegeplätze der Heiliggeist-Spitalstiftung Günzburg erweitert und aufgestockt werden. Vorausgegangen war nach einem Stadtratsbeschluss der Antrag, eine größtmögliche Kooperation zwischen der Stiftung und dem Eigenbetrieb Seniorenheime des Landkreises anzustreben. Sie sieht neben einer personellen und organisatorischen Verschmelzung auch eine räumliche Zusammenlegung vor.

Die bisherigen Pläne für das Wahl-Lindersche Seniorenzentrum sahen bisher 100 stationäre Plätze, zwei Wohngruppen mit insgesamt 24 Plätzen für das ambulante betreute Wohnen sowie 36 Wohnungen für das stationäre Wohnen vor. Zudem sind 20 bis 25 Plätze für die Tagespflege vorgesehen. Daran werde sich auch nichts ändern, wie Landrat Hans Reichhart ( CSU) gegenüber unserer Redaktion sagte. Hinzu kämen jedoch die 100 Pflegeplätze – alle in Einzelzimmern – der Heiliggeist-Spitalstiftung. Noch in diesem Jahr soll ein Förderantrag für das Projekt gestellt werden. Mit dem Baubeginn rechnet der Landrat Ende 2024.

