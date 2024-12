DHL-Mitarbeiter soll in 28 Fällen Pakete gestohlen haben

Bestellt, verpackt, versendet – und geklaut? Fälle von verschwundenen Paketen häuften sich vor etwa einem Jahr bei gewissen DHL-Lieferungen, die vom Günzburger Paketzentrum weiterversendet wurden. Ein Detektiv begann folglich, für die Deutsche Post zu ermitteln. Er entdeckte auf Überwachungsvideos Hinweise, die auf einen 34-jährigen früheren Mitarbeiter hindeuten, der sich nun als Angeklagter vor dem Amtsgericht verantworten musste. Lieferungen seien zudem immer dann abhandengekommen, wenn der 34-Jährige gerade arbeitete. Insgesamt 28 mutmaßliche Diebstähle wurden im Zeitraum von September des vergangenen Jahres bis April 2024 in Verbindung mit dem damaligen Mitarbeiter gebracht. Doch Beweismaterial dafür gibt es nur wenig.

Zu Beginn der Gerichtsverhandlung behauptete der Angeklagte von sich, dass er unschuldig sei. Diese Aussage wurde von Richterin Julia Lang kritisch hinterfragt. Schließlich sei der 34-Jährige zu allen Tatzeitpunkten bei der Arbeit gewesen und für die betreffende Tour eingeteilt worden. Das gab der damalige DHL-Angestellte zu, behauptete aber weiterhin mit Nachdruck, keine Pakete gestohlen zu haben. Er habe nur die für ihn vorgesehenen Rollcontainer mit den Lieferungen in seinen Lastwagen geladen, um diese in die entsprechenden Zustellbasen zu transportieren.

Dagegen sprechen jedoch Aufzeichnungen von Überwachungskameras aus dem Günzburger Paketzentrum. Darauf ist zwar zu erkennen, dass der Angeklagte die richtigen Rollcontainer in Richtung der Ladefläche zieht. Jedoch sieht man ebenso, dass er in einer verdeckten Position ein Paket innerhalb weniger Sekunden aus einem nebenstehenden Container entwendet, der für einen anderen Zielort bestimmt ist, und behält. Dieses Vorgehen ist an zwei unterschiedlichen Tagen auf den Videos zu sehen.

Durch ein Fake-Paket wird der DHL-Mitarbeiter ertappt

Als der 34-Jährige auf das Videomaterial angesprochen wurde, behauptete er, dass die betroffenen Pakete auf dem Boden gelegen waren und er sie aufgehoben hätte. Eine wenig plausible Erklärung, wenn man den Vorgang auf den Überwachungsvideos betrachtet. Auch Richterin Lang sagte später bei der Urteilsverkündung, dass man zwei Diebstähle auf den Videos erkennen kann.

Belastend kam für den Angeklagten hinzu, dass er bei einem erneuten Diebstahlversuch von dem von der Deutschen Post eingesetzten Detektiv ertappt wurde. Dieser präparierte nämlich ein Paket so, dass es optisch wie eines der mehrmals entwendeten Douglas-Lieferungen aussah. Anschließend steckte er es gut sichtbar in einen der nebenstehenden Rollcontainer, die nicht zur Ladung des Angeklagten gehörten. Als der DHL-Mitarbeiter in die Falle tappte und dieses entwenden wollte, stellte der Detektiv ihn und rief die Polizei. Dabei entdeckte er zusätzlich, dass der 34-Jährige ein weiteres Paket bei sich hatte, das er zu stehlen versuchte.

Trotz fehlender Geständnisse wird der 34-Jährige verurteilt

In den folgenden Monaten habe es laut Aussagen des Detektivs ein solches Verschwinden von Paketen nicht mehr gegeben. Weitere 25 Fälle konnten jedoch wegen fehlender Beweise nicht verhandelt werden. Denn dabei handelte es sich nur um Vermutungen, von denen der Angeklagte freigesprochen wurde. Der 34-Jährige, der keine Vorstrafen vorweist, wurde vor Gericht schließlich wegen Diebstahls in zwei Fällen und einem versuchten Diebstahl zu acht Monaten auf Bewährung und einer Geldstrafe von 3000 Euro verurteilt. Gegen das Urteil können nun innerhalb von einer Woche Rechtsmittel einberufen werden.