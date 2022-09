Die B16 wird im Bereich der A8-Anschlussstelle Günzburg saniert

An diesem Sonntag beginnen die Arbeiten auf der Bundesstraße 16. Worauf sich die Autofahrer einstellen müssen.

Ab Sonntagmittag, 18. September, wird der Asphaltbelag der westlichen Fahrbahn der Bundesstraße 16 auf Höhe der Autobahnanschlussstelle A8 erneuert. Im Bereich der B16 wird der Verkehr dafür auf die östliche Fahrbahn umgelegt und an der Baustelle vorbeigeleitet. Knapp eine Woche kommt es zu einer Reduzierung der Fahrspuren und einer geänderten Verkehrsführung. Die Autobahnanschlussstelle bleibt offen, teilt das Staatliche Bauamt Krumbach mit.

Nachdem im vergangenen Frühjahr an der Autobahnanschlussstelle einschließlich der östlichen Fahrbahn der B16 Instandsetzungsarbeiten durchgeführt wurden, wird nun in der kommenden Woche die westliche Fahrbahndecke der Bundesstraße von der Anschlussstelle Deffingen bis zur Anschlussstelle Legoland saniert.

24-Stunden-Baustelle wird eingerichtet

Um die Bauzeit zu verkürzen und die Beeinträchtigung der Verkehrsteilnehmer möglichst gering zu halten, wird die Maßnahme in einer 24-Stunden-Baustelle ausgeführt. Dabei stehen Fräs- und Asphaltarbeiten, die Wiederherstellung der Bankette, Markierungsarbeiten sowie Arbeiten an den Ampelanlagen der beiden Knotenpunkte zur Autobahn an. Temporär werden auf Höhe der beiden Autobahnauffahrten zur Regelung des Verkehrs Baustellenampeln aufgestellt.

Die westlichen Fahrspuren der B16 müssen für den Verkehr gesperrt werden, sodass pro Fahrtrichtung nur eine Fahrspur auf der östlichen Fahrbahn aufrechterhalten werden kann. Die Zufahrt auf die Autobahn kann während der Bauzeit nur von Süden aus Richtung Kötz erfolgen.

Mit der Stadt Günzburg abgestimmt

Das Zeitfenster für die Bauarbeiten wurde in Abstimmung mit der Stadt Günzburg bewusst nach den Hauptbesuchszeiten des Legolandes gewählt, da erfahrungsgemäß dann geringere Verkehrszahlen im Bereich der Autobahnanschlussstelle herrschen.

Die geänderte Verkehrsführung beginnt am Sonntagmittag und soll planmäßig am Freitagmorgen, 23. September, um 5 Uhr beendet sein. Das Staatliche Bauamt Krumbach bittet um Verständnis für die Beeinträchtigungen sowie um Beachtung der Verkehrsführung und den damit verbundenen Verkehrssicherungsmaßnahmen. (AZ)