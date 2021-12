Die Friedhofsgebühren in Günzburg steigen

Plus Nach vier Jahren werden die Friedhofsgebühren in Günzburg erhöht. Warum dieser Schritt für den Stadtrat notwendig ist. Das Parkhaus Stadtberg macht jährlich Verluste.

Mit einem unpopulären Thema beschäftigte sich der Günzburger Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung - den Friedhofsgebühren. Diese wurden das letzte Mal im September 2017 erhöht, doch nun ist eine weitere Preissteigerung laut Stadtrat unumgänglich.