Die Schranken in den Günzburger Parkhäusern verschwinden

In der Tiefgarage unter dem Forum am Hofgarten in Günzburg werden die Parkplätze künftig per Videoüberwachung bewirtschaftet.

Plus Stadtberg, Altstadt, Bahnhof: An allen drei Standorten gibt es für Autofahrer eine bedeutende Umstellung. Wie das kamerabasierte System und die Bezahlung funktionieren.

Von Michael Lindner

Etwa zehn Autos stehen direkt vor der Tiefgarage Altstadt, nichts geht mehr. Nicht etwa, weil alle Parkplätze belegt sind, sondern weil die Technik streikt. Die Schranke verhindert wegen eines Defekts bei der Parkticketausgabe die Einfahrt und die Parkplatzsuchenden müssen warten, bis der Fehler behoben ist oder sich anderweitig nach einer Parkmöglichkeit umsehen. Dies hat sich am späten Mittwochnachmittag ereignet – und nicht nur an diesem Tag. Immer wieder gibt es technische Probleme mit den Ausgabegeräten oder den Parktickets mit ihrem Magnetstreifen. Das soll und wird sich in Zukunft ändern. Die Schranken werden abgebaut.

Von massiven technischen Problemen in der 1986 errichteten Tiefgarage am Forum am Hofgarten spricht der Vorstand der Stadtwerke Günzburg, Lothar Böck, gegenüber unserer Redaktion. Diese sind in den vergangenen Monaten vermehrt aufgetreten und damit auch die Beschwerden der Verkehrsteilnehmer. Ein Zustand, der dringend verändert werden musste. Ein neues System sollte her; eines, das für die Autofahrer deutlich komfortabler ist. Eines, das weniger Kosten im Unterhalt verursacht und weniger fehleranfällig ist. Dieses System ist nun gefunden und soll Verbesserungen in vielen Bereichen leisten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

