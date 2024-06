Die Tafel in Günzburg arbeitet nach der Flut weiter

Die Räume in der Zankerstraße sind Opfer des Hochwassers geworden. Am Dienstag startete die Lebensmittelausgabe in der provisorischen Tafel.

Wie viele andere Gebäude in der Unterstadt von Günzburg sind auch die Einrichtungen der Caritas Opfer der Günzflut geworden - darunter die Tafel. Bis zur Decke stand das Wasser und hat alles vernichtet, was nicht aus Edelstahl oder Vollkunststoff war, berichtet Mathias Abel, Geschäftsführer des Caritasverbands im Kreis Günzburg/Neu-Ulm. "Die gesamten Vorräte sind Opfer des Wassers geworden."

Wie berichtet ist das Caritas-Haus in der Zankerstraße auf längere Zeit nicht nutzbar, deswegen mussten schnell andere Möglichkeiten gesucht werden. Nach einer Woche konnte die Tafel in der Innenstadt ein Ausweichquartier beziehen. „Vergangenen Dienstag haben die Kunden der Tafel den Weg in die Janstraße gefunden, das hat uns sehr gefreut, wir wollen nichts anderes als weiter unseren Mitbürgerinnen und Mitbürgern helfen, die in Not sind, so Petra Faber, Koordinatorin der Tafel.

Nach drei Wochen braucht die Tafel in Günzburg neue Räume

Die schnelle Wiedereröffnung wurde durch das Angebot der Ladenbesitzerin möglich, durch sie hat die Tafel für vier Wochen ein Ausweichquartier. Die Günzburger Radbrauerei hat spontan acht Kühlschränke und die Biertische zur Verfügung gestellt. „Dank der vielen Unterstützung durch engagiert Günzburger, unserer Tafelleitung Petra Faber und unserer Tafelhelferinnen und -Helfer, war eine schnelle Wiederaufnahme möglich, das macht mich sehr glücklich, so Mathias Abel. Momentan arbeite die Caritas an einer Lösung für die Zeit nach dem Provisorium. Denn in drei Wochen endet die Nutzung der Räume, dann sucht die Tafel zusammen mit der Kleiderkammer Räumlichkeiten. Wer etwas zur Verfügung stellen will, oder Räumlichkeiten kennt kann diese unter info@caritas-guenzburg.de mitteilen.

Telefonisch ist die Caritas derzeit noch nicht erreichbar, auch die Internetverbindung konnte noch nicht hergestellt werden. „Wir hoffen, dass wir ab Ende kommender Woche wieder voll erreichbar sind“, so Abel. (AZ)