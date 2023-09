Die Umgestaltung des Stadtgrabens beginnt

Mit dem Umbau der Straße soll mehr Grün in die Stadt Günzburg einziehen. Wie lange die Arbeiten dauern und was konkret geplant ist.

Sie ist eine zentrale Anbindung zur Altstadt, liegt jedoch momentan im Dornröschenschlaf: die Straße „Am Stadtgraben“. Ab dem 4. Oktober beginnen die Bauarbeiten, die den Straßenraum im Anschluss in neuem Glanz erscheinen lassen und neues Grün in die Altstadt bringen sollen.

Im städtebaulichen Entwicklungskonzept von 2013 wurde die Stärkung des grünen Rings um die Altstadt als wichtiges Ziel der Innenstadtentwicklung definiert. Mit dem Bau des barrierefreien Aufgangs zum Schloss und der Umgestaltung der Turniergartens wurden nach Westen wichtige Bausteine umgesetzt. Als nächsten Schritt wird die Umgestaltung der Straße „Am Stadtgraben“ angegangen. Die geschätzten Baukosten belaufen sich auf rund 500.000 Euro. Die Stadt Günzburg rechnet mit einer Städtebauförderung der Regierung von Schwaben in Höhe von rund 320.000 Euro.

Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich und witterungsabhängig bis Weihnachten, sodass die Straße in der Zeit nicht immer passierbar ist, teilt die Stadt Günzburg mit. Die Parkplätze im Bereich hinter dem Rathaus sind grundsätzlich entweder über den Hofgartenweg oder den Markgrafenweg erreichbar. Sollte es für kürzere Zeit bei bestimmten Arbeiten zu Einschränkungen kommen, werden diese im Vorfeld mit Schildern angekündigt. Der östliche Abschnitt der Straße „Am Stadtgraben“ ist über die Zufahrt vom Bgm.-Landmann-Platz für den Autoverkehr gesperrt. Diese wird von Anliegern zur Anfahrt der angrenzenden Gartengrundstücke, von Schwerlastverkehr zur Anlieferung des Forum am Hofgarten und als Feuerwehrzufahrt befahren. Der westliche Abschnitt der Straße ist Teil des Straßennetzes und verbindet den Marktgrafenweg mit dem Hofgartenweg. Die angrenzenden Flächen werden als Stellplatzflächen genutzt.

Stadtgraben ist eine wichtige Anbindung zum Schloss und zur Altstadt

„Der Straßenzug entspricht derzeit nicht seiner Bedeutung als wichtige Wegeanbindung zum Schloss und Teil der Altstadt. Mit der Planung geben wir unserer Innenstadt auch auf dieser Seite ein wunderschönes Gesicht“, sagt Oberbürgermeister Gerhard Jauernig. Die Nutzung des Straßenraums als Mischfläche ist durch die Gestaltung nicht eindeutig dargestellt. Längsparker entlang der Fahrbahn führen zu einem unübersichtlichen Verkehrsraum. Zu den südlich angrenzenden Stellplatzflächen fehlt eine räumliche Kante. Die Barrierefreiheit ist nicht durchgängig gewährleistet. Die Straßenbeläge und die Straßenentwässerung sind sanierungsbedürftig.

Folgende Maßnahmen sind in der Planung enthalten: Die begrünten Ränder entlang der Straßenfläche werden erweitert und durch Bäume ergänzt. Die Asphaltflächen für den Verkehr reduzieren sich dadurch. Ein 2,5 Meter breites Plattenband wird in Verlängerung der östlichen Tordurchfahrt bis zum barrierefreien Aufgang am Turniergarten ausgebildet. Der Übergang der Straße hin zum barrierefreien Aufgang zum Turniergarten wird mittels Staudenstreifen gestaltet. Ein taktil erfassbares Leitband entlang der nördlichen Fahrbahnkante wird eingebaut. Ein Blindenleitband durch taktile Bodenplatten in den Einfahrtsbereichen zum Parkplatz und entlang der obersten Treppenstufe der Treppenläufe zur Tiefgarage wird ergänzt. Es ist vorgesehen die Grünfläche des Hofgartens bis zum Stadtgraben zu erweitern und im Bereich des Treppenaufgangs der Tiefgarage einen neuen Aufenthaltsbereich mit Blick auf das Schloss herzustellen. (AZ)

Lesen Sie dazu auch