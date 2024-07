Diebstahl in Günzburger Verbrauchermarkt: Polizei sucht nach Zeugen

Zwei unbekannte Täter wurden am Dienstagabend gegen 19 Uhr dabei beobachtet, wie sie die Filiale eines Verbrauchermarktes in der Violastraße mit einem vollen Einkaufskorb verließen und die Waren anschließend in einen blauen VW einluden. Wie die Polizei mitteilt, hatten sie die Ware nicht bezahlt. Die Polizeiinspektion Günzburg nimmt Hinweise von Zeugen, die zu dem Vorgang, den Tätern oder dem Fahrzeug Angaben machen können, unter der Telefonnummer 08221-9190 entgegen. (AZ)

