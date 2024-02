Günzburg

17:55 Uhr

Dieses Haus bietet eine neue Heimat für chronisch kranke Menschen in Günzburg

Plus Rund 14,5 Millionen Euro hat das neue Pflegeheim für seelische Gesundheit gekostet. Besonders ist etwa das offene Konzept, das die Bezirkskliniken hier vorantreiben.

Von Sophia Huber

Gerhard Becker ist erleichtert. Auch wenn er in den vergangenen Tagen nicht viel geschlafen habe und nicht das Gefühl hatte, dass sich am Freitag wirklich rund 150 Personen für die Einweihung des neuen Pflegeheims in genau diesem einfinden – es hat geklappt. Das neue "Haus Olympia" und speziell dieser Bau ist so etwas wie "das Kind" von Becker, wie es Stefan Brunhuber, Vorstandsvorsitzender der Bezirkskliniken Schwaben, bezeichnet.

Becker ist Geschäftsleiter des außerklinischen Bereichs der Bezirkskliniken, der sich "Wohnen und Fördern" nennt und gleichzeitig Einrichtungsleiter in Günzburg. "Vor knapp eineinhalb Jahren hatten wir hier Richtfest – und ja, es ist noch nicht alles fertig", sagt er und blickt nach draußen auf den Außenbereich des neuen Baus. Doch schon jetzt kann er einige Besonderheiten nennen, die das neue Pflegeheim für seelische Gesundheit hat: Jeder Bewohner und jede Bewohnerin wird ein Einzelzimmer haben, ausgestattet mit einem Transpondersystem. Der große Vorteil sei, dass sich die Menschen frei außerhalb ihrer Zimmer bewegen können – aber kein anderer Bewohner allein beziehungsweise ohne Zustimmung hineinkommt. Im Estrich am Boden sowie in der Tür sind diese Transponder eingebaut, jeder Bewohner bekommt eine Art Knopf, als Schlüssel zum Öffnen. Es wird im "Haus Olympia" außerdem keinen extra geschlossenen Bereich geben, sondern die Menschen können sich frei im Haus bewegen. Für die Schwerkranken wurde eine Art "Rundlauf" eingebaut, an dem man sich orientieren kann, erklärt Becker.

