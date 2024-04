Diesmal wegen Baumfällung: Straßensperrung am Auweg in Günzburg

Wegen Arbeiten im Stadtwald ist ein Teil des Auwegs in Günzburg kommende Wochen gesperrt. Anwohner kommen aber zu ihren Grundstücken.

Und noch eine Straßensperrung in Günzburg: Im Stadtwald am Auweg finden in Absprache mit der Unteren Naturschutzbehörde in der Woche ab Montag, 8. April, Verkehrssicherungsmaßnahmen statt. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, müssen hier kranke und absterbende Eschen wie im Herbst angekündigt entfernt werden. Während der Maßnahme wird ein Teil des Auwegs im Bereich der Hausnummern 10 bis 39 für den Verkehr komplett gesperrt. Die Zufahrt soll für Anwohner zu ihren Grundstücken möglich sein, es könne aber zu kurzen Wartezeiten kommen. (AZ)