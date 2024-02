Günzburg/Dillingen/Neu-Ulm

Dieser Experte kümmert sich seit dem Jahr 2024 um das Donaumoos

Geograf und Hobby-Ornithologe Raphael Rehm ist neuer Geschäftsführer der Arge. Seine ersten Wochen in der neuen Funktion waren spannend.

Raphael Rehm kennt die Region und ihre Besonderheiten: Schon 2010 führte ihn sein Zivildienst zur Arbeitsgemeinschaft (Arge) und ins Schwäbische Donaumoos. Auch sein Praktikum für das Geografiestudium mit Schwerpunkt auf naturwissenschaftlicher physischer Geografie machte Rehm bei der Arge. Und wie es der Zufall wollte, führte den Reisensburger das Praktikum für seinen Master wieder an die Donau. Inzwischen folgte der 33-Jährige auf den langjährigen Geschäftsführer Ulrich Mäck.

"Ich suchte mir für das Praktikum damals extra den Bereich Kartierung beim Bayerischen Landesamt für Umwelt aus. Doch letztlich landete ich wieder hier, da das Gundelfinger Moos auf der Karte noch fehlte", erzählt Rehm. Als er seinen Abschluss 2018 in der Tasche hatte, war bei der Arge kein Posten frei, sodass er sich für eine Promotion entschied. 2019 klappte es mit einer Anstellung bei der Arge, wegen der da schon begonnen Doktorarbeit in Teilzeit, seit 2022 ist er in Vollzeit angestellt. Bereits da war geplant, dass Raphael Rehm Ulrich Mäcks Nachfolger sein soll. Anja Schumann bleibt auch künftig stellvertretende Geschäftsführerin, mit Rehm soll ein Generationswechsel vollzogen werden. Trotz der langen Zeit bei der Arge sei er etwas nervös gewesen, als der Stabwechsel immer näher kam, erinnert sich Rehm. Die Nervosität habe sich jedoch schnell gelegt.

