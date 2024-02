Günzburg

12:00 Uhr

Diskussionen um Baumfällungen und Baumpflanzungen in Günzburg

Der Bund Naturschutz kritisiert Baumfällungen im Stadtgebiet von Günzburg, so wie hier am Waldsaum des Birket.

Plus Überall im Stadtgebiet werden Bäume gefällt - Naturschützer sind über das Ausmaß erschrocken. Ein Antrag im Stadtrat dreht sich derweil um Nachpflanzungen.

Von Rebekka Jakob

Bäume sind seit vielen Jahren ein Thema, über das kontrovers diskutiert wird. Während Verwaltung und Förster darauf verweisen, dass Fällungen aus Sicherheits- und Gesundheitsgründen notwendig sind, wird aktuell wieder Kritik an diesem Vorgehen laut. Und auch im Stadtrat wird es demnächst um die Bäume gehen, denn die Fraktion von GBL/Grüne befasst sich in einem Antrag mit Neupflanzungen im Stadtgebiet.

Beim Bund Naturschutz in Günzburg hat der kürzlich veröffentlichte Bericht über die Jahresbilanz von Stadtförster Kevin Rees für Unverständnis gesorgt. In letzter Zeit häufen sich bei uns die Anrufe aufgebrachter Bürgerinnen und Bürger, die Baumfällungen im Stadtwald beobachten“, erklärt Jutta Reiter, Geschäftsführerin des Bund Naturschutz in Günzburg.

